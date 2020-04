Baubranche hat Hoffnung: Baustellen fahren wieder hoch, Verfahren stocken

Von Max Strozzi

Innsbruck – Die radikalen Maßnahmen gegen die Coronavirus-Ausbreitung haben die Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit in Rekordhöhen getrieben. Nun lässt die Tiroler Baubranche mit einem Hoffnungsschimmer in Richtung Normalisierung aufhorchen. „Die Bauwirtschaft fährt jetzt schrittweise hoch, soweit sie hochfahren kann“, erklärt Tirols Bauinnungsmeister Anton Rieder. Derzeit, so schätzt Rieder, seien rund 50 Prozent aller Baustellen am Laufen. Nach Ostern rechnet Rieder damit, dass 80 bis 90 Prozent der Baustellen wieder in Gang kommen. Etliche Baustellen würden ohnehin traditionell nach der touristischen Wintersaison und damit nach Ostern losgehen. „Es sind Sicherheits- und Gesundheitspläne anzupassen, wir bereiten uns mit Masken und Desinfektionsmitteln vor, und auch organisatorisch ist einiges zu bewältigen. Ich gehe aber davon aus, dass der Großteil der Baustellen weiterfahren wird können“, ist Rieder zuversichtlich. Sein eigenes Unternehmen werde kommende Woche wieder loslegen.

Von Beginn des „Shutdowns“ an, also der Stilllegung von Hotels, Gastronomie und weiten Teilen des Handels, hatte sich die Bauwirtschaft über fehlende Regelungen in ihrem Sektor beklagt. Daraufhin erarbeiteten die Sozialpartner eine Vereinbarung über die Bedingungen, zu denen der Bau weiterarbeiten kann (z. B. Masken, Mindestabstände, Desinfektionsmittel, etc.). Diese Bedingungen seien dann vom Bund per Erlass festgeschrieben worden, schildert Rieder. „Seit letzten Freitag haben Unternehmen somit wieder begonnen zu arbeiten.“

Allerdings sieht Rieder noch mehrere Probleme. Zum einen die strenge Tiroler Quarantäne-Regelung, die es – wie auch in anderen Branchen – erschwere, Personal und Subunternehmer aus dem Ausland ins Land zu holen. Auch die Lieferketten seien dadurch gestört. „Nach dem 13. April sollte die Tiroler Quarantäne an die Regeln des Bundes angeglichen werden“, fordert Rieder.

Problematisch sei weiters, dass in Gemeinden Bauverhandlungen und Gewerbeverhandlungen ruhen. „Diese Lücken können uns in einigen Wochen treffen und dann haben wir im Herbst wieder das Drama“, warnt Rieder. Er fordert, die Verfahren beschleunigt mit verkürzten Fristen wieder aufzunehmen. Zudem beklagt er, dass öffentliche Vergaben gestoppt seien: „Auftragsstornos der öffentlichen Hand sind kontraproduktiv und das falsche Signal.“

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung ab sofort bis auf Weiteres kostenlos digital abrufen Jetzt lesen Ich bin bereits Abonnent