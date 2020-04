Rotkreuz-Bezirksstelle Kitzbühel: Projekt ist weiter im Plan

Kitzbühel – Es herrscht akuter Platzmangel in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Kitzbühel. So sei momentan nicht einmal ausreichend Platz für alle Fahrzeuge und die Garagen sind über die Jahre für die neuen Fahrzeuge zu klein geworden. Ein Zustand, der nicht ganz neu ist und deshalb möglichst rasch geändert werden soll. Dazu wurde nach einer langen Standortsuche ein Projekt für einen Neubau der Bezirksstelle im Vorjahr ausgearbeitet.