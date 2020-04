Nationalrat in Corona-Zeiten: Neue Optik und neue Hilfen im Parlament

Wien – Die Corona-Krise bringt Neuerungen im Parlament. Bei der heutigen Nationalratssitzung sind Plexiglasscheiben auf dem Rednerpult, den Regierungsbänken und dem Platz des Vorsitzenden. Mandatare tragen Masken. Türkise und Grüne werden mit Mund-Nasen-Schutz im Saal sein, auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka legt einen an. Eine All-Parteien-Verständigung darauf hat es in der Präsidiale tags davor nicht gegeben. Die NEOS etwa halten den Abstand zwischen den Sitzen für ausreichend. Sobotka informierte gestern, dass mit Maria Großbauer (ÖVP) eine zweite Mandatarin mit dem Coronavirus infiziert ist. Abgeordnete, die in der vergangenen Sitzungswoche näher mit ihr zu tun hatten, sollen sich beim Parlament melden.