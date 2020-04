Barkeeper in Ischgl war nicht „Patient Null“

Innsbruck, Wien – Die Corona-Krise ist oft eine Gratwanderung. Das mussten selbst Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) und der Leiter des Bereichs Humanmedizin der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES), Franz Allerberger, am Donnerstag feststellen. Denn ein Datenübertragungsfehler rückte plötzlich eine Schweizer Kellnerin in den Mittelpunkt der Infektionskette in Ischgl. Sie arbeitete wie der erstmals am 7. März positiv getestete Barkeeper in der Ischgler Après-Ski-Bars „Kitzloch“ und wurde danach wie alle Angestellten des Lokals auf Corona untersucht. Auch sie war positiv. Doch sie klagte nicht wie von Allerberger behauptet erstmals am 5. Februar über Corona-Symptome, sondern erst am 5. März.

An der Situation ändert dieser Übertragungsfehler jedoch nichts. Ob in Ischgl zu spät reagiert wurde, muss und wird geklärt werden. In Tirol wird im Rahmen eines Notlandtags nach Ostern eine Untersuchungskommission dazu eingesetzt. Was Franz Allerberger trotz der Panne klar und deutlich unterstreicht: In Ischgl hat es schon vor dem ersten offiziell medizinisch bestätigten Fall mit dem „Kitzloch“-Mitarbeiter Infektionen gegeben. Doch die wurden nicht festgestellt, wohl auch wegen der milden Symptome.

Erasmus-Studenten in Bologna angesteckt

Das betrifft eine einheimische Kellnerin, bei der im März eine Corona-Infektion durch Virenrückstände festgestellt wurde. Bei der Befragung, wann sie sich das erste Mal nicht gut gefühlt habe, gab sie den 8. Februar an. „Bei der Rückverfolgung von 19 Ischgler-Fällen ging es vor allem um das erstmalige Auftreten von Krankheitssymptomen“, sagt Allerberger. Da gibt es auch zwei Erasmus-Studenten, die sich nicht in Ischgl beim Skifahren angesteckt haben, sondern in Bologna. Vor allem Corona-Erkrankungen ohne Symptome spielen hier eine zentrale Rolle. Für Allerberger steht deshalb fest, dass der „Kitzloch“-Barkeeper sicher nicht der berühmte „Patient 0“ oder die Primärquelle des Virus in Ischgl war, aber die Bars und Lokale wegen der feiernden Menschenmassen die klassischen Übertragungsherde waren.

Die AGES hat Cluster herausgearbeitet. Im so genannten „Cluster S“ für Ischg­l, Galtür, Serfaus und St. Anton lässt sich die direkte Ansteckung von 573 Österreichern, davon 119 Tiroler, nachweisen. Die gleiche Anzahl, wenn nicht gar doppelt so viele, würde ausländische Skigäste betreffen. Die weitere Verbreitung des Coronavirus nimmt dann mit dem zweiten Kontakt etwa jedoch ab. 38 Fälle bezieht Allerberger auf die Folgegeneration aus den vorher genannten Skigebieten. Was weiter auffällt: Die Infektionskette in Tirol hat sich „nur“ über drei Generationen gezogen.

