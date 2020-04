Pfarren und Gläubige gehen neue Wege: So feiert Tirol Ostern – trotz Corona

Innsbruck – Auch Ostern steht heuer ganz im Zeichen der Corona-Krise – weltweit und natürlich auch in Tirol. Öffentliche Gottesdienste können nicht stattfinden, Ostergräber werden nicht aufgestellt, Familienfeiern, die über die eigene Wohnung hinausgehen, sind höchstens virtuell möglich.

Einige Konditoreien haben Osterhasen mit Mundschutz im Angebot – dieser hier stammt von der Konditorei Ibounig in Wörgl. © Café-Konditorei Ibounig

Trotzdem: „Ostern ist nicht abgesagt“, betont der Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler. Schließlich sei der auferstandene Jesus seinen verzagten Jüngern „unterwegs und auch zu Hause begegnet“. Mit Offenheit sei es auch heuer möglich, sich von der österlichen Freude „anstecken“ zu lassen.

Osterkörbe werden heuer auf Bestellung in ganz Osttirol zugestellt. © Philipp Jans

Wie in Tirol „Ostern trotz Corona“ gefeiert wird und welche ungewöhnlichen Wege die Pfarren, Gemeinden und Gläubigen dabei gehen, soll diese – rein exemplarische – Übersicht aufzeigen:

Die Diözese Innsbruck weist darauf hin, dass die Liturgie an den Kartagen und zu Ostern in Kirchen „stellvertretend für die Bevölkerung gefeiert“ werde – und lädt die Gläubigen dazu ein, über Radio, TV oder das Magazin inpuncto, das nächste Woche dem Tiroler Sonntag beiliegt, mitzufeiern.

Für Gottesdienste und das Glockengeläut schlägt die Diözese eine gemeinsame Zeit des Feierns vor: am Palmsonntag um 10 Uhr (Geläut: 9.55 Uhr), am Gründonnerstag um 19 Uhr (Geläut: 18.55 Uhr), am Karfreitag um 15 Uhr, am Karsamstag bzw. in der Osternacht um 20 Uhr (feierliches Glockengeläut um 21.30 Uhr). Die Diözese regt dazu an, zu Beginn der Osternacht eine Kerze als „Licht der Hoffnung“ zu entzünden und ins Fenster zu stellen. Das Fest der Auferstehung am Ostersonntag soll um 10 Uhr gefeiert werden (Geläut um 9.55 Uhr).

Bischof Hermann Glettler: „Ostern ist nicht abgesagt. Jesus ist seinen Jüngern unterwegs und auch zu Hause begegnet.“ © Thomas Boehm / TT

Am Palmsonntag und Ostersonntag, jeweils um 10 Uhr, werden Gottesdienste mit Bischof Glettler live in Radio Tirol übertragen. Mittagsgebet und Impulse des Bischofs kann man täglich um 12 Uhr auf facebook.com/dibk.at und dibk.at verfolgen. Dort findet man auch vielfältige Impulse für das Feiern zu Hause und Angebote für Jugendliche („Das Gelbe vom Ei“).

Ganz neue Wege – unter Einsatz aller erdenklichen sozialen Medien – geht auch die Pfarre Hall-St. Nikolaus: Da das traditionelle Ratschen in der Karwoche natürlich nicht fehlen darf, aber heuer nicht vom Kirchturm aus möglich ist, werden Ministranten am Karfreitag (um 15 Uhr) und Karsamstag (um 12 Uhr) die Ratschen zu Hause zum Klappern bringen. Zugleich drehen die Jugendlichen Kurzvideos und stellen sie – als „Instagram-Challenge“ – online (über youth_hall kann dort jeder folgen).

In Imst werden die Palmlatten am Sonntag nicht wie gewohnt gen Himmel wachsen. © Paschinger

Per WhatsApp können Familien am heutigen Freitag sowie am Karfreitag, jeweils um 17 Uhr, live an einem Kinder-Kreuzweg teilnehmen. „Wir bieten über Audio-, Text- und Bilddateien Impulse, mit denen die einzelnen Kreuzwegstationen vermittelt werden“, erklärt Pastoralassistent und Dekanatsjugendseelsorger André Nardin. Für Jugendliche gibt es dieses Angebot am Karfreitag um 19 Uhr (Anmeldung jeweils unter 0676/87307692 oder pa-andre@gmx.at).

Beim Jugendgebet „Update mit Gott“ (Karsamstag um 22 Uhr auf Youtube – „Jugend Pfarre Hall“) werde es um die Frage gehen, was Auferstehung speziell in Zeiten der Corona-Krise bedeuten kann, so Nardin. Auch an die Bewohner der Seniorenheime wird gedacht – mit Osterbildern, gemalt von der Pfarrjugend, und Palmsträußchen.

Die Bewohner des Seniorenheims Wörgl haben in den letzten Tagen schon fleißig Palmbrezen gebacken und Palmbuschen gebunden. © Seniorenheim Wörgl

Stichwort Palmsonntag: In der Stadt Imst gibt es – buchstäblich – kein höheres Fest: Fünf Gruppen konkurrieren Jahr für Jahr um den vom Bürgermeister ausgelobten Preis eines Würstels und den Ruhm der höchsten Palmlatte. Längen um die 30 Meter sind Standard. Das fällt heuer aus. „Wir werden kleinere Latten basteln und sie vor das Haus stellen“, sagt Niki Larcher von der Gruppe der „Roller und Scheller“. „Bei aller Konkurrenz untereinander machen das die Gruppen ja doch zur Ehre Jesu“, so Stadtpfarrer Alois Oberhuber. Umso erfreuter ist Diakon Andreas Sturm über den Aufruf der Brunnengemeinschaft, die Stadt mit Palmbuschen am Haus und bei den vielen Brunnen zu schmücken.

Auch eine zweite Eigenheit der Imster fällt Corona zum Opfer: In der Karwoche ist der „Gang übers Bergl“ eine Tradition, die Pilger von nah und fern anlockt: Von der Johanneskirche geht es über den Kreuzweg hinauf zur Laurentius- und weiter zur Pestkapelle. „Wir haben das Bergl heuer abgesperrt – wir wollen keine Massenwanderung“, schmerzt BM Stefan Weirather der Ausfall eines uralten Brauches.

In der Pfarre Hall ist die Jugend besonders aktiv. © Pfarre Hall St. Nikolaus

Umso dankbarer ist man auch in Imst für die täglichen Live-Übertragungen um 18 Uhr aus der Johanneskirche, die vom Oberland TV im Imster Kabelnetz sowie auf Facebook übertragen werden.

Auf „Live-Schaltungen“ setzen zu Ostern viele Pfarren in ganz Tirol – etwa auch im Pfarrverband Oberes Brixental: Dort werden alle wichtigen Messen in der Osterzeit auf Youtube übertragen (den Link findet man z. B. auf der Homepage der Gemeinde Westendorf oder über die Gemeinde-Apps von Kirchberg und Westendorf). In Wörgl ruft die Pfarre dazu auf, Fenster und Gärten mit Palmbuschen oder Zeichnungen bunt zu schmücken, die Buschen werden dann quasi „ferngesegnet“.

Viele Mitarbeiter der Stadt Schwaz können derzeit nur eingeschränkt ihrer Arbeit nachgehen. Rund 30 Personen haben sich freiwillig gemeldet, um kommenden Freitag und Samstag vor den Schwazer Supermärkten einen kleinen Ostergruß der Stadt zu verteilen. Übergeben werden die Ölzweige nach allen Regeln der Hygiene und Sicherheit – die Mitarbeiter tragen Mundschutz und Handschuhe und treten nicht an die Personen heran.

In Schwaz werden Ölzweige verteilt. © Stadt Schwaz

In Osttirol soll auch heuer niemand auf eine gesegnete Osterjause verzichten müssen. Regionale Produzenten, vornehmlich aus der Nationalparkregion Hohe Tauern, haben sich zusammengetan und in Pfarrer Ferdinand Pittl Unterstützung für ihre Idee gefunden. Philipp Jans, Bauer beim Figer in Kals, und Alois Lugger vom Bödenler-Hof in Nußdorf stellen geweihte Osterjausen in zwei Größen vor. Pittl wird die bestellten Jausenkörbe segnen, bevor sie in allen 33 Gemeinden des Bezirks zugestellt werden. Die Produzenten freuen sich auf viele Bestellungen bis 6. April. Angeboten wird ein Osterkistel in zwei Größen auch vom Stadtmarkt Lienz (Bestellungen bis 6. April: 04852/64307).