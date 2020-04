UNO-Klimakonferenz in Glasgow verschoben

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die für November im schottischen Glasgow geplante UNO-Klimakonferenz verschoben worden. Ein neuer Termin für 2021 solle später genannt werden, teilte die britische Regierung am Mittwochabend mit.

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres erklärte, der Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie habe derzeit für die Vereinten Nationen „oberste Priorität“. Die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze bezeichnete die Verschiebung am Donnerstag als „verständlich“ und „konsequent“. Auch bei Umweltschutzorganisationen stieß sie auf Verständnis.

Christoph Bals, politischer Geschäftsführer von Germanwatch, appellierte zudem an die Staaten, nach der Corona-Krise bei ihren Wiederaufbau-Programmen ihre Klimaziele mit zu bedenken.

Durch das Nachlassen der wirtschaftlichen Aktivität und des Auto- wie Flugverkehrs in der Corona-Krise verringert sich derzeit weltweit der Ausstoß der klimaschädlichen Gase. Auch die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hatte am Dienstag jedoch vorhergesagt, dass die positiven Auswirkungen auf das Klima „wahrscheinlich nur sehr gering“ sein würden. So sei abzusehen, dass der CO2-Ausstoß wieder ansteige, sobald die Pandemie überstanden sei und die Weltwirtschaft wieder anlaufe.