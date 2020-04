US-Demokraten verschieben Nominierungsparteitag

Die oppositionellen Demokraten werden ihren Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl wegen der Corona-Krise erst Mitte August offiziell nominieren. Der Nominierungsparteitag werde statt Mitte Juli erst in der Woche des 17. August stattfinden, teilte die Demokratische Partei am Donnerstag in Washington mit.

Ursprünglich hätte der Parteitag von 13. bis 17. Juli in der Metropole des umkämpften Staates Wisconsin, Milwaukee, abgehalten werden sollen. Durch die Verschiebung findet der Parteitag nur eine Woche vor jenem der regierenden Republikaner von US-Präsident Donald Trump statt. Die Regierungspartei kommt am 24. August in der Stadt Charlotte in South Carolina zusammen, um den Amtsinhaber auf den Schild zu heben