Schutz vor Kündigung des Mietvertrags bis Jahresende

Wien, Innsbruck – In Folge der Corona-Krise könnten Tausende Menschen in Österreich Schwierigkeiten bekommen, ihre Miete zu bezahlen. Durch ein neues Gesetz sollen Mieter bis zum Ende des Jahres vor einer Kündigung aufgrund nichtbezahlter Miete geschützt werden. Bedingung dafür ist, dass der Zahlungsrückstand Mietzahlungen zwischen 1. April und 30. Juni 2020 betrifft, erklärt die Arbeiterkammer Tirol (AK) in einer Aussendung. Weiters muss der Mieter in seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt sein, sodass diese Regelung vor allem jene erfasst, die derzeit arbeitslos sind oder sich in Kurzarbeit befinden. Der Vermieter darf den Mietvertrag wegen des Mietrückstandes erst nach dem 30. Juni 2022 (zwei Jahre später) kündigen. Dies ergibt sich laut der AK aus der Bestimmung des Gesetzes. Der Vermieter darf den Rückstand auch nicht von der Kaution abziehen, kann aber ab 1. Jänner 2021 den Zahlungsrückstand einklagen.