Innsbrucker Flughafen unterbricht Architekturwettbewerb

Innsbruck – Aufgrund der aktuellen Situation in der internationalen Luftfahrt wird der zu Jahresbeginn gestartete Architektur-Wettbewerb am Flughafen Innsbruck (u. a. Neubau des zentralen Terminalgebäudes plus Vorplatzgestaltung) unterbrochen. Es sei derzeit leider „unmöglich, die weitere Entwicklung des Flugverkehrs und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Flughafen Innsbruck abzuschätzen“, sagt Flughafendirektor Marco Pernetta.