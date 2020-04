Frostnächte sorgten für Millionenschaden bei Österreichs Bauern

Betroffen ist vor allem das Steinobst, also beispielsweise Marillen, Kirschen und Pfirsiche, in fast allen Lagen. „Aktuell gehen wir bei diesen Obstkulturen von einem Gesamtschaden in einer Höhe von rund 15 Millionen Euro aus“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Hagelversicherung, Kurt Weinberger.

So gab es an einigen Orten in den vergangenen Aprilnächten Kälterekorde. Kältester Ort unter 1000 Metern Seehöhe war am Donnerstag in der Früh Gars/Kamp mit minus 10,2 Grad Celsius. „Das tatsächliche Schadensausmaß bei allen Obstarten wird aber erst in den nächsten Wochen sichtbar sein, wenn die Temperaturen wieder ansteigen und die Blüte abgeschlossen ist“, so Weinberger.