Landesumlage für Tiroler Gemeinde-Projekte freigeben

Innsbruck – Vor dem Not-Landtag nach Ostern beginnen sich die politischen Parteien zu positionieren. ÖVP, Grüne, SPÖ, FPÖ und NEOS haben sich bereits auf eine reduzierte Sitzung mit 19 Abgeordneten geeinigt, die Liste Fritz sieht das hingegen anders. Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider will auch in Krisenzeiten demokratische Grundsätze nicht in Quarantäne schicken. „Ich wäre für einen anderen Sitzungsort, etwa im Innsbrucker Gemeinderatssaal. Außerdem kenne ich noch nicht einmal eine Tagesordnung.“ Bis Montag will die Liste Fritz entscheiden, ob sie mit beiden Mandataren am Landtag teilnehmen wird.