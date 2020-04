AGES-Aussagen über Covid-19: Für Tiroler Ärzte nur Kaffeesudlesen

Innsbruck – Dass eine Kellnerin in Ischgl schon am 8. Februar an Covid-19 erkrankt gewesen sein soll, wie AGES-Chef Franz Allerberger sagt, halten Ärzte vom Uni-Klinikum Innsbruck aus medizinischer und wissenschaftlicher Sicht für haltlos. Allerberger hatte dies mit der Erzählung der Frau begründet, sie habe sich schon am 8. Februar krank gefühlt. Die TT fragte beim Klinikchef der Inneren Medizin I, Herbert Tilg, nach, warum die Behauptung, es sei Covid-19 gewesen, auf Kritik stößt.