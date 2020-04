Großer Staatspreis an Architekten Ortner & Ortner

„Ortner & Ortner Baukunst steht für eine Architektur, die - ohne Anbiederung - mit der Stadt, mit der historischen Substanz kommuniziert und auf ideologische Einschreibungen und Umbruchsituationen reagiert. Ortner & Ortner vollziehen das mit zeichenhaften Bauten, großen kompakten Monolithen“, heißt es in der Begründung des 21-köpfigen Kunstsenats. Neben dem Museumsquartier in Wien haben die beiden in Linz geborenen Brüder, deren Architekturbüro Standorte in Wien, Köln und Berlin hat, bedeutende Kulturbauten u.a. in Dresden, Zürich, und Potsdam sowie zahlreiche Büro- und Wohnbauten in Österreich und Deutschland errichtet.