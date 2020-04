Berichte über 2 Tote an griechisch-türkischer Grenze im März

Nach Angaben von Amnesty International hat die Gewalt an der griechisch-türkischen Grenze Anfang März mindestens zwei Todesopfer gefordert. Zuletzt hatte Griechenland Berichte über einen toten Migranten und mehrere Verletzte durch Schüsse griechischer Grenzschützer dementiert. Der am Freitag publizierte Amnesty-Bericht dokumentiert die Ereignisse an der Grenze zwischen 27. Februar und 27. März.