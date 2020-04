Big Data und das Virus: Eine Hoffnung mit Fragezeichen

So weit geht die Regierungsspitze nicht. Noch nicht? Vizekanzler Werner Kogler und Klubchefin Sigrid Maurer (Grüne) betonen, die Nutzung der App solle freiwillig bleiben – Ziel sei aber, eine maximale Nutzung zu erreichen. FPÖ und NEOS lehnen eine Verpflichtung kategorisch ab.

Big Data, die ungeheure Menge an Daten, die Staat, Unternehmen, Handyanbieter und wir selbst produzieren, gilt als eine Hoffnung im Kampf gegen das Corona-Virus. Die Telekom-Anbieter A1 und Magenta etwa stellen der Regierung bereits anonymisierte Bewegungsdaten von Kunden zur Verfügung. Drei prüft noch, scheint aber nicht abgeneigt zu sein.

Die Daten der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) sollen ebenso helfen, das Virus zu besiegen. Doch was sagen Datenschützer dazu? Und was steckt hinter manchen Begriffen? Die TT gibt Antworten auf einige Fragen.

1. Was ist Big Data?

Facebook wertet daher die Daten seiner Nutzer akribisch aus. Big-Data-Technologien helfen dabei, die gewaltigen Mengen an Information einzuordnen.

Facebook ist ein privates Unternehmen und verdient Geld mit den Daten seiner Nutzer. Doch was tun Regierungen? Ein Extremfall ist China. Dort werden Bürger sowohl im realen als auch im digitalen Leben überwacht. Daten von öffentlichen Kameras, Nachrichten in Messenger-Diensten und sozialen Netzwerken werden von Big-Data-Programmen durchforstet und analysiert.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat China seine ganze Überwachungstechnologie aufgefahren. Dazu zählen: Eine Handy-App als Virus-Kontaktmelder, automatische Fiebermessung und Gesichtsmaskenerkennung in der U-Bahn und auf Flughäfen sowie individualisierte 30-Tage-Bewegungsdaten aller Nutzer, die der Mobilfunkbetreiber den Behörden übermittelt.

In Österreich gibt es bisher keine vom Staat verordnete Überwachung. Die Regierung wirbt aber für die Verwendung der „Stopp Corona“-App des Roten Kreuzes. Bis Ende vergangener Woche haben 140.000 Menschen das Programm auf ihr Handy heruntergeladen.

Die App dient als eine Art Kontakttagebuch. Durch die App werden persönliche Begegnungen anonymisiert und lokal – also auf dem Smartphone – gespeichert („digitales Händeschütteln“). Sobald eine der Kontaktpersonen der letzten 48 Stunden ein Verdachtsfall ist, wird der Nutzer informiert und gebeten, sich in häusliche Isolation zu begeben.

Bisher muss dieses digitale Händeschütteln manuell durchgeführt werden. Beide Handynutzer müssen dafür aktiv dem Kontakt ihrer Smartphones zustimmen. Von vielen Nutzern wird das kritisiert, wie in den Bewertungen der App ersichtlich ist. Nach Ostern will das Rote Kreuz eine neue Version präsentieren, die eine automatisierte Verbindung über Bluetooth mit anderen ermöglicht, sofern der User das wünscht.

Die Bürgerrechtsorganisation epicenter.works hingegen empfiehlt die Nutzung der App vorerst nicht. So sei etwa der Quellcode nicht öffentlich, was die Sicherheit nicht nachvollziehbar mache.

3. Mobilfunker stellen der Regierung anonymisierte Bewegungsdaten von Handy-Nutzern zur Verfügung. Was bedeutet das?

Für Magenta-Boss Andreas Bierwirth ist die Nutzung der Daten „grundvernünftig“, so könne man noch sehen, wie viele Menschen Tirol verlassen haben oder im Paznauntal unterwegs sind. Auch die EU-Kommission arbeitet derzeit die Details zur Nutzung von Handy-Standortdaten aus.

Epicenter.works will sich genauer ansehen, welche Daten weitergegeben und wie sie anonymisiert wurden. Denn auch die Aggregation von individuellen Daten biete nicht in jedem Fall eine verlässliche Anonymisierung, befand Geschäftsführer Thomas Lohninger: „Wenn sie nicht richtig gemacht ist, kann sie immer noch einen Personenbezug erlauben.“

Einige Länder gehen deutlich weiter als Österreich. Taiwan, Südkorea, Singapur oder Hongkong kontrollieren die Bewegungsprofile der Handybenutzer. Sie wollen feststellen, und ob sich Menschen in Quarantäne an die Auflagen halten. In Israel wertet der Inlandsgeheimdienst Shin Bet alle Bewegungsdaten sämtlicher Handynutzer aus.