Corona-Studie kommt bei den Österreichern gut an

Die Regierung als Auftraggeberin will auf diesem Weg mehr über die Dunkelziffer erfahren. Die Virustests beschränkten sich bisher auf Verdachtsfälle, wenn Menschen Symptome zeigen oder mit Covid-19-Kranken engen Kontakt hatten. Bei vielen Infizierten bilden sich aber gar keine Symptome aus oder sie sind so leicht, dass die Betroffenen keinen Verdacht schöpfen und die Corona-Hotline gar nicht anrufen.

Ein Brief mit den wichtigsten Informationen ist längst an die Testpersonen verschickt. Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes bemühen sich, die Termine für die Testteams bestmöglich zu koordinieren.

Ein Ergebnis will der SORA-Chef nächste Woche vorlegen. Bereits veröffentlicht ist das Ergebnis einer Testung von Personen, die in Schlüsselberufen tätig sind. Von 365 Mitarbeitern in Pflegeheimen waren vier infiziert (0,8 Prozent), bei 444 Tests in Spitälern gab es drei Fälle (0,7 Prozent). 352 Tests in Supermärkten fielen negativ aus.