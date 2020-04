Großteil der Mitarbeiter aus den Quarantänegebieten ist abgereist

Paznaun, St. Anton – Gestern Nachmittag war es eine Gruppe von 39 kroatischen Tourismusmitarbeitern, deren Abfahrt der St. Antoner Bürgermeister Helmut Mall begleitete. „Die Slowaken sind am Vormittag abgereist“, berichtet er. Seit 28. März werden die Saisoniers aus den Quarantänegebieten im Bezirk Landeck in ihre Heimatländer zurückgeführt. „1200 von 1500 sind inzwischen draußen“, erklärt Mall für St. Anton. Das System sei aufwändig, laufe über die Botschaften und sei nicht ganz nachvollziehbar, wie er erklärt. Denn wie gestern holen die Länder ihre Bürger nicht auf einmal retour. Einzelne Personen würden die Quarantäne wohl aussitzen, meint Mall. So seien noch Deutsche im Ort.

In Sölden startete der Rücktransport am Freitag. Von ursprünglich knapp 700 seien 110 noch da, betont Bürgermeister Ernst Schöpf. In Ischgl sind es 240 bis 250 von ursprünglich 1500, wie BM Werner Kurz erklärt. Er glaubt, dass die Abreise noch bis Mitte nächster Woche andauert. „Einzelne werden wohl da bleiben“, so Kurz. So seien z. B. Thailänder und Tunesier noch im Ort. Eine Lösung für sie sei nicht einfach. (mr)