„Brand aus“ bei Schilfbrand am Neusiedler See

Aufatmen für die Einsatzkräfte beim Schilfbrand in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) am Neusiedler See im Burgenland: Samstagnachmittag konnte „Brand aus“ gegeben werden, teilte die Feuerwehr der APA mit. Nach bisherigen Schätzungen dürften die Flammen eine Fläche von rund 600 bis 700 Hektar in Mitleidenschaft gezogen haben.