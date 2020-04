Corona-Kurven in Tirol flachen ab, am Samstag nur noch 300 Anrufe bei Hotline 1450

Eigentlich zeichnet sich seit Mittwoch der erfreuliche Trend ab: Die Anzahl der Genesenen hat am Sonntag erstmals mit 1076 die 1000er-Marke überstiegen. Weil mehr Menschen in Tirol gesund werden, nimmt auch die Zahl der Infizierten ab. Sonntagabend waren es 1794. Seit Freitag werden es weniger. Mit 82 bzw. 34 Neuinfizierten am Samstag und am Sonntag hat sich auch hier die Situation deutlich entspannt.