Polizei sprengte Corona-Party in Restaurant in Galtür

Galtür, Innsbruck – Ausgerechnet im Paznaun führte eine Corona-Party in einem Restaurant am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz. Gegen 21 Uhr erfuhren die Beamten der Polizeiinspektion Ischgl, dass in einem Lokal in Galtür ein Ausschank stattfinden würde. Bei der Kontrolle stießen die Polizisten dann tatsächlich auf den Lokalbetreiber (31), der sieben Gäste mit Getränken bewirtete. Das sei kein Ausschank, weil er für die Getränke nichts verlange, rechtfertigte sich der Wirt. Die Corona-Anzeigen gegen ihn und die sieben Gäste konnte der 31-Jährige damit nicht verhindern.