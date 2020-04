Buchhandel: „Es gibt keine großen Reserven“

Doch Amazons Umdenken und die dadurch entgangenen Einnahmen sind nur ein Punkt, der Hatzer derzeit umtreibt. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Verbreitung haben das Buchgewerbe mit voller Wucht getroffen. Die Buchhandlungen sind seit gut drei Wochen geschlossen, Lesungen und Literaturfestivals wurden abgesagt. „Von einem Tag auf den anderen ging der Umsatz um gut 90 Prozent zurück“, sagt der Leiter der Innsbrucker Verlage Haymon und Löwenzahn. So eine Situation werde schnell existenzbedrohend. Zumal die Wertschöpfung in der Literaturbranche alles andere als hoch sei: „Es gibt keine großen Reserven, mit denen man ein Unternehmen länger über Wasser halten kann“, sagt er – und stellt klar: „Ohne massive staatliche Hilfe für Verlage, den Buchhandel und Autorinnen und Autoren wird die Situation nicht zu bewältigen sein.“

Auch der Bedarf an Literatur sei fraglos hoch. Und die Lieferkette vom Verlag über Barsortimenter zu Buchläden und letztlich zu den Leserinnen und Lesern funktioniert. Wobei gerade Buchhändler derzeit Erstaunliches leisten, wie Hatzer, der selbst die Buchhandlung Haymon betreibt und Teilhaber der Wagner’schen ist, sagt. „Besonders engagierte Händler schaffen es derzeit unter enormem Aufwand trotz geschlossener Geschäfte, die Hälfte des normalen Umsatzes zu machen.“ Hier sieht der Verleger auch eine Chance für die Zeit nach der Krise: „Ich glaube, dass die Bindung zu lokalen Anbietern gestärkt wird – und davon profitieren alle: Buchhändler zahlen ihre Steuern in Österreich, sie bilden Lehrlinge aus – und können, davon bin ich überzeugt, ein Faktor für die Lebensqualität in einem Ort sein.“ Auch deshalb hoffe er darauf, dass die Buchläden bald wieder öffnen können.

Die Befürchtung, dass die Aufmerksamkeit für Literatur in Tagen der Krise sinkt, gibt es trotzdem: Veranstaltungen mit Büchertischen fehlen, der Raum für Literaturberichterstattung in etablierten Medien, egal ob Fernsehen, Radio oder in Zeitungen, wird kleiner. Verlage kämpfen derzeit mit verschiedenen Hashtags und Online-Videos um virtuelle Sichtbarkeit. Bei Haymon werde inzwischen das Format der „Badewannenlesung“ erprobt, sagt Markus Hatzer. Autorinnen und Autoren, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verlags präsentieren Texte und Bücher in ihren eigenen Badezimmern. Ein erstes Video ging am Wochenende online. „Gerade für Autoren ist die derzeitige Situation hart. Viele arbeiten unter prekären Bedingungen und jetzt fallen auch Auftritte als wichtigste Einnahmequelle aus. Deshalb bemühen wir uns derzeit, ihnen wenigstens online Aufmerksamkeit zu ermöglichen.“