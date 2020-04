Italiens Verbandschef: „Serie-A-Saison bis Oktober möglich“

Die italienische Fußball-Serie A könnte bis in den Oktober dauern. Diese Meinung vertrat am Sonntag Gabriele Gravina, der Präsident des nationalen Verbandes (FIGC). Sollte die Saison hingegen wegen der Coronavirus-Pandemie nicht beendet werden (können), könnte das eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten nach sich ziehen. Die italienische Meisterschaft pausiert wegen der Krise seit 9. März.

Einige Club-Präsidenten haben angesichts der Zahlen von bisher rund 129.000 positiven Coronavirus-Fällen sowie an die 12.500 mit oder an einer Covid-19-Erkrankung Verstorbenen bereits gemeint, dass die Saison abgebrochen werden sollte. „Die einzige ernsthafte Variante ist“, meinte Gravina hingegen, „dass die Saison 2019/20 komplettiert wird. Wir arbeiten an einer ganzen Reihe von möglichen Lösungen, um die Situation in bester Weise zu lösen.“