Mund-Nasen-Schutz: Die Virenfalle ist jetzt hausgemacht

Innsbruck –Glücklich ist, wer eine Nähmaschine hat. In vielen Haushalten rattern derzeit die Maschinen auf Hochtouren. Fleißige Näher machen aus der Not eine Tugend und produzieren ganze Kollektionen von Mund-Nasen-Schutzmasken. Es scheint, als würden sie die Schutzmaskenpflicht in den Geschäften mit Fassung tragen und das Modeaccessoire der Saison kreieren.