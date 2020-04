Impfstoff-Tests in Afrika? Alaba prangert Rassismus an

Österreichs Fußball-Star David Alaba hat mit Kritik auf den Vorschlag zweier französischer Wissenschafter reagiert, einen möglichen neuen Impfstoff gegen Covid-19 zunächst in Afrika zu testen. „Sind diese Typen Ärzte oder Clowns? Diese Art von Rassismus hätte ich mir nie vorstellen können. Schändlich und inakzeptabel“, schrieb Alaba, dessen Vater aus Nigeria stammt, am Sonntagabend auf Twitter.

Der FC-Bayern-Spieler schloss sich einer mittlerweile langen Liste prominenter Persönlichkeiten an, darunter die früheren Weltklasse-Fußballer Didier Drogba und Samuel Eto‘o. Die Wissenschafter hatten zuvor im französischen TV-Sender LCI darüber gesprochen, einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus in Afrika zu testen.

Jean-Paul Mira, Chefarzt am Pariser Cochin Krankenhaus, fragte in die Runde: „Sollten wir diese Studie nicht in Afrika machen, wo es keine Masken, keine Behandlungsmöglichkeiten und keine Wiederbelebungsmaßnahmen gibt, ein bisschen so wie es bei bestimmten Aids-Studien gemacht wurde? Wo sie an Prostituierten experimentieren, weil man weiß, dass sie besonders exponiert sind und sich nicht schützen.“ Mira hatte zuvor gemeint, dass er nun bewusst provozieren werde.