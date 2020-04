Vatikan verlängerte Sicherheitsmaßnahmen bis Ostern

Der Vatikan hat die einschränkenden Sicherheitsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorerst bis Ostern verlängert. Dies gab das vatikanische Presseamt am Wochenende bekannt. Am 3. April lief die Gültigkeit der Schutzvorkehrungen ab, die das vatikanische Staatssekretariat und das Governatorat des Vatikanstaates Mitte März verkündet hatten.

Nun bleiben die Vatikanischen Museen weiter geschlossen, auch der Publikumsverkehr an den Kurienbehörden ist eingestellt. Vatikan-Mitarbeiter müssen weiter in Gleitzeit, Homeoffice und per Telefon- oder Videokonferenzen arbeiten.