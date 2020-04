Ein Stück Corona-Normalität: Tirol lockert mit Appell an die Vernunft

„Die Zahlen sprechen für das Ende der Selbstisolation, die Corona-Neuinfektionen liegen unter fünf Prozent und die Bettenkapazitäten in den Spitälern reichen aus. Das war vor einiger Zeit nicht so sicher“, sagte Platter. Sein Appell, wie auch jener von LHStv. Ingrid Felipe („Wir sind am Gipfel, aber beim Abstieg müssen wir besonders vorsichtig sein“), der Direktorin der Medizinischen Mikrobiologie der Medizin-Uni Innsbruck Cornelia Lass-Flörl und des Direktors der Klinik für Innere Medizin Günter Weiss, sind jedoch eindeutig: „Es benötigt weiter viel Eigenverantwortung, Zusammenhalt und Solidarität, damit es zu keinem Rückschlag kommt.“