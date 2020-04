Museen locken mit Besuchen vom Sofa aus

Zahlreiche heimische Museen, die derzeit wegen der Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Krise geschlossen haben, bieten Möglichkeiten für Online-Besuche an. Die Kunstmeile Krems gibt Einblick in die Ausstellungen, deren geplante Eröffnungen nun nicht stattfinden können. Ähnliche Angebote haben auch das Grazer Universalmuseum Joanneum oder das Wiener Ernst-Fuchs-Museum.

Kunstsammler Ernst Ploil gewährt per Videointerview Einblick in seine Sammlung, die unter dem Titel „Schiele - Rainer - Kokoschka“ in der Landesgalerie Niederösterreich gezeigt werden sollte. Die Kunsthalle Krems führt mit einer Videotour durch die bereits fertig aufgebaute Ausstellung „Robin Rhode. Memory Is The Weapon“, das Karikaturmuseum stellt Beiträge zur „Fix & Foxi XXL“-Schau zur Verfügung. Über die Sozialen Netzwerke wird das Angebot mit weiteren Features flankiert. Die Artothek Niederösterreich bietet zudem mehr als 1.500 Werke zeitgenössischer Kunst zum Ausleihen für die eigenen vier Wände an. Abholen kann man sie jedoch erst nach Wiedereröffnung der Artothek.