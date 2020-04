Ringen um Regierungsbildung in Israel geht weiter

Mehr als einen Monat nach der israelischen Parlamentswahl bemüht sich Benny Gantz vom oppositionellen Mitte-Bündnis Blau-Weiß weiter um eine Regierungsbildung. Die Verhandlungen mit dem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu gingen weiter, bestätigte ein führender Vertreter von Blau-Weiß am Montag.

„Natürlich ist jeder daran interessiert, so schnell wie möglich eine Vereinbarung zu schließen, idealerweise vor Pessach.“ Das jüdische Pessachfest beginnt am Mittwochabend und dauert eine Woche. Es erinnert an den Auszug der Israeliten aus Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei.