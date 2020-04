Liebe in Zeiten von Corona: Wie Paare und Singles die Krise gut überstehen

Im Freundeskreis wird in diesen Tagen viel gewitzelt: Gibt es in neun Monaten, hoffentlich nach Corona, mehr Babys oder mehr Trennungen? Natürlich ist darauf keine Antwort möglich – und dennoch stellen wir die Frage einem, der sich auskennt in Beziehungen, weil er Psychotherapeut ist mit dem Schwerpunkt Paar- und Sexualtherapie.