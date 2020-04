Elefanten-Baby kurz nach Geburt im Zoo in Zürich gestorben

Ein Elefanten-Baby ist im Zoo in Zürich nur kurze Zeit nach der Geburt gestorben. Wie der Zoo am Montag mitteilte, hatte das wenige Stunden alte Weibchen schwere Verletzungen am Kopf. Die Verantwortlichen hoffen, dass eine Untersuchung im Institut für Veterinärpathologie der Universität Zürich „etwas mehr Licht in diesen tragischen Vorfall“ bringen wird.