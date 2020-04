Teilmobilmachung: 3000 Milizsoldaten rücken am 4. Mai ein

Die „Teilmobilmachung“ sei kein Widerspruch zu den geplanten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen nach Ostern, sagt ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Die Milizsoldaten würden weiterhin gebraucht. Derzeit sei das Bundesheer mit 3711 Soldaten im In- und Ausland (1166) aktiv. 1488 Soldaten assistieren in Sachen Corona, 258 unterstützen in anderen Ministerien und Unternehmen, 799 sind an den Grenzen stationiert.

Tanner sagt, dass man sich in ihrem Ministerium „intensiv“ mit der Gefährdung der Soldaten, die im Ausland sind, auseinandersetze; mit ihren EU-Kollegen sei sie darob in Kontakt. „Auch in Zeiten von Corona laufen unsere bisherigen Engagements weiter. Das heißt: Unsere Verpflichtungen bei den Einsätzen – vom Westbalkan bis nach Mali – laufen weiter. Auch der Assistenzeinsatz Migration läuft weiter. Hier sind wir in der Steiermark, in Kärnten, in Tirol und im Burgenland im Einsatz“, erläutert Tanner.