Tiroler Vollquarantäne endet mit Dienstag

Tirol wird, was die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus betrifft, ab Dienstag wieder auf Bundeslinie sein. Die seit 19. März geltende Vollquarantäne und Selbstisolation werden beendet, erklärte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Montag. Damit gelten in Tirol die bis Ende April verlängerten Ausgangsbeschränkungen des Bundes.

Damit ist in Tirol ab Dienstag wieder - wie in ganz Österreich - das Verlassen der eigenen Gemeinde und sportliche Aktivität unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Die Ausgangsbeschränkungen des Bundes, die ein Verlassen der eigenen Wohnung nur in Ausnahmefällen vorsehen, bleiben aber aufrecht. Platter appellierte deshalb an alle Tiroler, auch weiterhin auf Sportarten, bei denen ein Verletzungsrisiko besteht, zu verzichten. „Ich appelliere an die Eigenverantwortung keine Skitouren und keine Mountainbiketouren zu unternehmen“, so der Landeschef.