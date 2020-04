Innsbruck — Halskratzen, Husten, Schnupfen, Fieber — und nach einem Anruf bei der Gesundheitshotline 1450 die Aufforderung, sich an einer der Screening-Stationen auf das Coronavirus testen zu lassen. Während die meisten Betroffenen Gewissheit haben wollen und den Anweisungen Folge leisten, gibt es andere, die darauf verzichten, sich testen zu lassen. Laut Informationen von Insidern sollen es täglich mehrere Dutzend sein, die keine Station aufsuchen, obwohl sie das müssten. So seien an einem Tag im April beispielsweise 40 Personen im Großraum Innsbruck nicht zum Test erschienen.