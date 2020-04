Keine Sportevents vor Publikum bis Ende Juni

Der Profisport vor Publikum wird in Österreich wegen der Corona-Pandemie noch zumindest bis Ende Juni stillstehen. Das wurde nach dem Medientermin der Bundesregierung am Montag publik. Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga sind demnach nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Das verlautete das Sportministerium auf APA-Nachfrage.