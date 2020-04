Kabarettfestival Ybbsiade abgesagt

Die 32. Ybbsiade ist am Montag wegen der Maßnahmen gegen das Coronavirus abgesagt worden. Das Kabarettfestival hätte von 17. April bis 2. Mai in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) mit hochkarätigen Gästen stattfinden sollen. Es sei die erste Ybbsiade, „die nicht im geplanten Zeitraum stattfinden kann und darf“, hieß es in einer Aussendung.