Erzberg-Rodeo fällt Corona-Pandemie zum Opfer

Mit dem Erzberg-Rodeo fällt eine weitere österreichische Traditions-Sportveranstaltung der Corona-Pandemie zum Opfer. Wie die Veranstalter am Montag bekannt gaben, wird das von 11. bis 14. Juni geplante Motorrad-Spektakel in der Steiermark erstmals in der 25-jährigen Geschichte der Veranstaltung abgesagt. Grund sei das vom Montag erlassene Veranstaltungsverbot, erklärten die Organisatoren.