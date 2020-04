Salzburger Pfingstfestspiele für 2020 abgesagt

„Diese Entscheidung bricht mir das Herz, aber eines ist klar - Gesundheit geht vor“, erklärte Bartoli. „Es ist außer Frage, dass wir, unsere gesamte Gesellschaft, zusammenhalten müssen, um uns und unsere Lieben zu schützen.“ Bartoli verwies auf die derzeit schwierigen Zeiten für alle, „aber ich bin sicher, dass die Kraft der Musik uns helfen wird, dies zu überstehen“. Gemeinsam mit dem Direktorium der Salzburger Festspiele werde schon an „einer spannenden Zukunft“ gearbeitet.

Auch das Direktorium der Salzburger Festspiele - Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, Festspielintendant Markus Hinterhäuser und Finanzchef Lukas Crepaz - drückten in dem Pressestatement ihr großes Bedauern über die Absage der Pfingstfestspiele aus.

Eigentlich habe man erst am 15. April die Entscheidung über die Abhaltung der Pfingstfestspiele (von 29. Mai bis 1. Juni, Anm.) fällen wollen. Aber die heutige Pressekonferenz des Bundeskanzlers mit Ankündigung der behördlichen Untersagung aller öffentlichen Veranstaltungen bis Ende Juni habe das Vorziehen der Entscheidung sinnvoll gemacht. Die Gesundheit habe „vor noch so schönen künstlerischen Projekten und noch so wichtigen finanziellen Überlegungen Vorrang“.