Brände in radioaktiv belasteter Tschernobyl-Zone reduziert

Bei Waldbränden in der radioaktiv belasteten Sperrzone um den explodierten Atomreaktor des Kernkraftwerks Tschernobyl verzeichnet die Ukraine Löscherfolge. Die Feuerwehr konnte die brennende Fläche mehr als halbieren. Von ursprünglich 25 Hektar - das waren mehr als 35 Fußballfelder - stehen nun etwa noch zehn Hektar in Flammen, wie der Katastrophenschutz in Kiew am Dienstag mitteilte.