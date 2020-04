239 Menschen bei Spielen in deutscher Bundesliga erlaubt

Bei möglichen Geisterspielen in der Bundesliga aufgrund der Coronakrise will die Deutsche Fußball Liga DFL einem „Bild“-Bericht zufolge nur noch 239 Personen ins Stadion lassen. Dann wären 126 Personen für den Innenraum zugelassen: die Mannschaften in kompletter Stärke; pro Team sind nur noch acht Trainer, Betreuer und Ärzte erlaubt.