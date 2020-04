Sommerreifen-Wechsel gesetzlich nicht notwendig

Kommende Woche, am 15. April, endet in Österreich die situative Winterausrüstungspflicht. Diese besagt, dass von 1. November bis 15. April an allen Rädern Winterreifen angebracht werden müssen. Ein Wechsel auf Sommerreifen ist aber aus gesetzlicher Sicht nicht notwendig, eine Weiterfahrt mit Winterreifen aus rechtlicher Sicht unbedenklich, informierte der ÖAMTC am Dienstag.

Schrauben müssen außerdem immer richtig festgezogen werden. Bei vielen Reifenmodellen ist die Laufrichtung vorgegeben, sie müssen daher wieder an der gleichen Fahrzeugseite montiert werden. Wer weniger abgefahrene Reifen mit stärker abgenützten tauschen will, sollte dies nur tun, wenn der Unterschied in der Profiltiefe nicht all zu groß ist. „Andernfalls gehören deutlich bessere Reifen an die Hinterachse. Sonst besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug in kritischen Situationen ins Schleudern gerät“, erklärt der ÖAMTC-Techniker. Fachwissen erfordert der Räderwechsel bei Autos mit Reifendruckkontrollsystem. „Das sollte man in Eigenregie nur machen, wenn man sich mit einer etwaig notwendigen Neukalibrierung des Systems auskennt“, sagte Eppel.