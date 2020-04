Nach Ende der Vollquarantäne: Ein Hauch von Freiheit und Normalität in Tirol

Innsbruck –„Mama, Mama, schau, was ich kann.“ Ein kleiner Bub macht einen etwas missglückten „Purzigagel“ auf einer Wiese im Rapoldipark. Die Mutter sitzt währenddessen daneben im Gras und behält auch ihre fünfjährige Tochter im Auge, die auf einem bunten Fahrrad kleine Runden dreht. Ein paar Meter weiter spielen vier junge Leute in kurzer Hose und T-Shirt eine Runde Spikeball. Auf einer Bank bei dem kleinen Teich in der Mitte des Parks sitzt eine junge Frau entspannt auf einer Bank, vertieft in ein Buch. Am Teichrand liegt ein Pärchen Hand in Hand, beide recken ihre Gesichter in die Sonne.