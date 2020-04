Katze im Burgenland zu Tode gequält

Im Mittelburgenland sucht die Polizei nach Tierquälern: Auf einem Acker in Lackendorf (Bez. Oberpullendorf) wurde am Wochenende eine tote Katze gefunden. Die Täter dürften das Tier als „Fußball“ missbraucht haben, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag einen Bericht der „Kronen Zeitung“. „Es wird in Richtung Tierquälerei ermittelt“, sagte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage.