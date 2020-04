Rückgang bei aktiven Corona-Erkrankungen um 3,4 Prozent

Am Dienstag ist in der Corona-Krise hierzulande ein weiterer Rückgang der aktiven Erkrankungen - die Infektionen mit SARS-CoV-2 abzüglich der Genesungen und der Todesfälle - verzeichnet worden. Den vierten Tag in Folge ist dieser signifikante Faktor in der 24-Stunden-Schau gesunken, diesmal um 3,4 Prozent auf 8.043 Fälle. Am vergangenen Freitag hatte es noch fast 9.000 aktive Erkrankungen gegeben.

Seit Montag wurden 583 Personen als wieder genesen ausgewiesen, während 332 Neuinfektionen verzeichnet wurden. Insgesamt bestätigte das Gesundheitsministerium mit Dienstag (8.00) Uhr bisher 12.332 Infektionen mit dem Coronavirus. 4.046 Betroffene waren zu diesem Zeitpunkt wieder gesundet. 243 Patienten sind bisher an oder mit Covid-19 gestorben.

Die aktuelle Entwicklung deutet nicht darauf hin, dass die Spitals-Kapazitäten für Covid-19-Patienten in unmittelbarer Zukunft nicht ausreichen könnten. 1.100 Erkrankte befanden sich am Dienstagvormittag in Krankenhäusern, um 26 mehr als am Vortag. Intensivbetten wurden um sieben weniger als am Montag benötigt, nämlich 243.

Die Zahlen, die an sich Anlass zu Optimismus geben, haben einen Haken: die Anzahl der durchgeführten PCR-Tests ist in den vergangenen Tagen deutlich gesunken, so dass sich die Frage stellt, inwieweit die veröffentlichten Fallzahlen die Realität abbilden und wie hoch die Dunkelziffer sein mag.

