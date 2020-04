Verlage schicken 187 Titel ins Rennen um Deutschen Buchpreis

Für den Deutschen Buchpreis haben in diesem Jahr 120 Verlage 187 Romane eingereicht - so viele wie noch nie. 82 davon haben ihren Sitz in Deutschland, 20 in der Schweiz und 18 in Österreich. Wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag in Frankfurt weiter mitteilte, wird die beste Neuerscheinung am 12. Oktober bekannt geben.