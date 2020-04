53 Millionen Euro für die erste Abfederung der Corona-Krise in Tirol

Innsbruck – Alle Lebensbereiche sind von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Von der Wirtschaft bis hin zur Kinderbetreuung, von den Herausforderungen in der Gesundheit bis zur Abfederung sozialer Härtefälle bzw. Unterstützung jener Menschen, die ohnehin am Rand der Gesellschaft leben oder wegen Beeinträchtigungen auf die Hilfe der öffentlichen Hand angewiesen sind. „Unser Maßnahmenpaket soll die Leistungen und Unterstützungen des Bundes ergänzen. Daher wird es notwendig sein, flexibel zu sein und ständig Anpassungen vorzunehmen“, betont LH Günter Platter (VP).

Durch die hervorragende Finanzsituation Tirols können wir die Tiroler in dieser schwierigen Zeit besonders unterstützen.

400 Millionen werden es zumindest sein, 53 Millionen wurden in der ersten Etappe beschlossen. Ein Vergleich mit dem 2008 geschnürten Konjunktur- und Entlastungsprogramm nach der Finanz- und Wirtschaftskrise verdeutlicht die Dimension der aktuellen Finanzhilfen. Damals nahm das Land Tirol rund 120 Millionen in die Hand, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln sowie die Arbeitnehmer und die Familien zu entlasten.

2. Öffis: Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) kündigt einen Treuebonus für Jahreskartenbesitzer an. „Er beträgt für VVT-Stammkunden zehn Prozent auf die nächste Jahreskarte und zwanzig Prozent auf die Semestertickets von Studenten.“

4. Kultur: Ein Soforthilfe-Fonds mit einem Volumen von 4,5 Millionen Euro wird eingerichtet. Damit sollen Freiberufler u. a. in Form von Arbeitsstipendien, Atelierförderungen oder Kunstankäufen unterstützt werden. Das Land forciert auch Ausfallsentschädigungen.

5. Soziales: Für Sozialreferentin LR Gabriele Fischer (Grüne) wird den Trägereinrichtungen unter die Arme gegriffen, den Mitarbeitern ein bestmöglicher Handlungsspielraum eingeräumt und der Mehraufwand an Beratungen berücksichtigt. „Organisationen und Vereine, die besonders benachteiligte und armutsgefährdete Menschen betreuen, müssen wir in dieser herausfordernden Zeit besonders unterstützen.“ Die Betreuung müsse jeweils zu 100 Prozent sichergestellt sein. Doch Fischer schließt nicht aus, „dass in den Sozialeinrichtungen möglicherweise auch Kurzarbeit eingeführt wird, sollte es derzeit nicht ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten geben“. (pn)