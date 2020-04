Wahlrechtsänderung in Polen für Opposition „Staatsstreich“

Polens Opposition hat scharfe Kritik am Vorhaben der nationalkonservativen Regierungspartei PiS geübt, das Wahlrecht für die Präsidentenwahl am 10. Mai zu ändern. „Die PiS verübt einen Staatsstreich, um sich die volle Macht für weitere Jahre zu sichern“, so die Präsidentschaftskandidatin des größten Oppositionsbündnisses Bürgerkoalition (KO), Malgorzata Kidawa-Blonska, am Dienstag via Twitter.