Staat bessert nach: Volle Kredit-Garantie für gesunde KMU

Wien – In der Vorwoche wurde der Corona-Notfallfonds für Unternehmen präsentiert, nun gibt es wieder eine Änderung – die jedoch eine deutliche Verbesserung für Betriebe darstellt, so das Finanzministerium. Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU, bis 250 Beschäftigte) wird der Staat 100 Prozent der Haftung für Notkredite übernehmen. Die EU-Regeln sahen bisher nur eine Haftung bis 90 Prozent der Kreditsumme vor, am Wochenende hat die Europäische Kommission die Beihilfe-Maßnahmen ausgeweitet.