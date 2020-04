Innsbruck – Benedikt von Ulm-Erbach geht es nicht anders als den meisten Tirolern. In Zeiten der Corona-Einschränkungen verbringt auch der 38-Jährige viel Zeit in den eigenen vier Wänden in Patsch. Und daheim kommen einem ja manchmal die besten Ideen. Zu Pfingsten hätte das Benefiz-Turnier „Benekickt’z“, das nun schon seit neun Jahren Geld für verschiedene Behinderten-Einrichtungen sammelt, zum zehnten Mal stattfinden sollen. Das Coronavirus machte dem Ansinnen aber einen Strich durch die Rechnung. „Wir wollen trotzdem helfen“, beginnt von Ulm-Erbach.