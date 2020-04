Corona-Krise stellt Fieberbrunn vor Probleme: Aubad bleibt heuer im Sommer zu

„Die Corona-Pandemie wird uns noch länger im Griff haben, und so ist nicht davon auszugehen, dass die verordnete Kontaktvermeidung demnächst aufgehoben wird. Ein Hallenbad kann in dieser Situation ein Brandherd zur Verbreitung des Virus sein. Mit dem Lauchsee sind wir in der glücklichen Lage, den Bürgern und Gästen eine Bademöglichkeit bieten zu können, die zugleich viel Platz zur Kontaktvermeidung bietet“, sind sich Bürgermeister Walter Astner und TVB-Geschäftsführer Armin Kuen einig. An Lösungen für Sportpass- und Jahreskartenbesitzer werde bereits gearbeitet.

Die Gemeinde habe sich vorrangig um die Aufrechterhaltung der Grundversorgung ihrer Bürger zu kümmern. Dazu gehören insbesondere Investitionen in das Straßennetz, in die Wasserversorgung, in die Kanalisation und das Klärwerk, in das Feuerwehrwesen, in die Schulen und den Kindergarten, in das Pflegeheim, in den Friedhof, in den Katastrophenschutz und in die Bachverbauungen, meint Astner: „Erst wenn die durch ausreichend finanzielle Mittel sichergestellt sind, kann und darf die Gemeinde Budgetmittel für eine Freizeit-Infrastruktur verwenden.“