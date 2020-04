Blümel schließt „klassische“ Eurobonds als Coronahilfen aus

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) schließt aus, dass es bei dem Austausch der EU-Finanzminister am Dienstagnachmittag eine Einigung auf die Vergemeinschaftung von Schulden, also Eurobonds „im klassischen Sinn“, zur Bewältigung der Wirtschaftsfolgen der Corona-Krise geben wird. Österreich wolle „innerhalb der bestehenden Instrumente bleiben“, so Blümel in einem Skype-Gespräch vor Journalisten.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte vergangene Woche ein ähnliches Modell für die Finanzierung der Unterstützung von Kurzarbeit in den EU-Ländern vorgeschlagen. Dies sieht der deutsche Finanzminister Olaf Scholz laut der Nachrichtenagentur Reuters als das dritte Element an, das viel Unterstützung von den EU-Finanzministern bekommen werde.

Teil des heutigen Diskurses werden auch die Bedingungen sein, unter denen der ESM-Rettungsfonds eingesetzt werden soll. Laut der vorgeschlagenen Definition geht es um die Bekämpfung der Corona-Krise - „Alles, was zusätzlich anfällt, sollte mit diesen Kreditlinien möglich sein“, so der Finanzminister. Dass es notwendig sein würde, in Österreich Krisensteuern einzuführen, um die gestiegene Staatsverschuldung in den Griff zu bekommen, schloss er am Dienstag aus. Dies sei auch nach der Finanzkrise nicht notwendig gewesen.